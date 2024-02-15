Кто виноват в происходящем сегодня в Украине и том, что случилось с Россией в последние годы? Можно ли говорить о коллективной ответственности россиян за войну? Нужно ли разделять понятия ответственности и вины? Гостями эфира стали главный редактор издания The New Times Евгения Альбац, политик Геннадий Гудков, бывший председатель Совета ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, доктор юридических наук Елена Лукьянова и историк Ирина Щербакова. Ведущие Тихон Дзядко и Анна Немзер.