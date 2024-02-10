В ночь на 10 февраля российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе. Погибли семь человек, в том числе трое детей. ФСБ намерена использовать срочников в боях. Это следует из проекта надбавок срочникам, проходящим службу в ведомстве. Еженедельная акция родственников мобилизованных прошла сегодня в Москве и Екатеринбурге. Следственный комитет приостановил уголовное дело о гибели крейсера «Москва». Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС, следует из базы данных ведомства.