Количество пострадавших после ночного обстрела Харькова российской армией выросло до 57 человек. Владислав Даванков заявил, что хочет предложить политическое сотрудничество Борису Надеждину. В Казани студент поспорил с Мизулиной о доносительстве в России. Он назвал это негативным трендом, а она поддержала «бдительных граждан». В интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что «поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну», а также подчеркнул, что война началась с Польши, потому что она «была несговорчивой». На него подали заявление о реабилитации нацизма.