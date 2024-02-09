В ролике, на который ссылается СК, видно руку девушки, которая «щекочет» грудь памятника (видео снято у подножья монумента с такого ракурса, чтобы так казалось зрителю). Одновременно она напевает цирковую мелодию. СК назвал действия девушки «нравственными, циничными и оскорбляющими символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны». Уголовное дело против Агафоновой возбудили еще в июле, но по другой (более легкой) статье — об осквернении мест захоронения. Тогда донос на нее написал провластный крымский блогер Александр Талипов. После этого, как утверждает СК в своем пресс-релизе, Агафонова «с целью скрыться от следствия» уехала из Волгоградской области, а потом и из России, в связи с чем ее объявили в розыск. Полиция задержала девушку в одном из аэропортов Москвы сразу после того, как она вернулась в страну. Сама Агафонова ранее публично извинилась за свой поступок, назвала его глупым и пояснила, что цели «надругаться» над статуей у нее не было: «Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать».