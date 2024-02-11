По данным телеграм-канала Shot, мужчина устроил взрыв после конфликта с сотрудниками. Он погиб на месте. Ранения, по данным телеграм-канала, получили учредитель центра «Альтернатива», главный внештатный педагог-психолог в сфере образования министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж Герман. По предварительным данным следствия, погибший стоял на учете в психоневрологическом диспансере. В ночь на 11 февраля в доме у подозреваемого во взрыве прошел обыск. Как пишет ТАСС, в ходе следственных мероприятий произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали трое сотрудников Росгвардии.