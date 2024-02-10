По его словам, российским компаниям и частным лицам хотят запретить размещать рекламу на ресурсах «иноагентов». Для нарушителей будут предусмотрены «строгие меры ответственности». «Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», - написал он. Он отметил, что депутаты «считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в стране».