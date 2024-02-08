«Сегодня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одинаковым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке», — заявил он. Зеленский также опубликовал сообщение о встрече с Валерием Залужным, пост которого занял Сырский. Зеленский поблагодарил Залужного за два года службы и предложил ему «и дальше быть вместе в команде украинского государства». Сырский командовал сухопутными силами ВСУ. Он известен успешной обороной Киева и Харьковским контрнаступлением. Залужный заявил, что они провели с Зеленским «важный и серьезный разговор», на котором «было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».