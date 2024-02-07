Несмотря на отказ, Медведеву временно позволили жить в Норвегии «из-за угрозы безопасности», связанной с возможной депортацией в Россию. Как пояснил адвокат, речь идет не о постоянном виде на жительство: разрешение, которое предоставили его подзащитному, нужно регулярно продлевать. Адвокат объяснил, что, по мнению сотрудников управления миграции, Медведев «не соответствует критериям», по которым в стране дают статус беженца. «Если бы он был солдатом российской армии, ему бы могли предоставить убежище в Норвегии, даже если бы он участвовал в военных действиях в Украине. Но поскольку группа „Вагнер“ формально не была частью российских вооруженных сил, норвежские власти полагают, что он не должен получать защиту как беженец», — цитирует адвоката Dagbladet. В середине января 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» и командир забитого кувалдой бойца Евгения Нужина Андрей Медведев пересек границу с Норвегией и запросил там убежище. До 25 января он находился под стражей в депортационном центре, затем его освободили. В апреле стало известно, что Медведеву назначили 14 суток условно за участие в драке, которая произошла в феврале возле одного из баров в Осло, а также ношение пневматического оружия. В мае Медведев заявил, что решил вернуться в Россию и для этого обратился в российское посольство в Осло за помощью. В сентябре, как сообщали местные издания, его задержали норвежские силовики при попытке пересечь границу с Россией. Адвокат Медведева назвал это «недоразумением», заявив, что у его подзащитного не было намерения возвращаться на родину.