По словам Гладкова, повреждения также зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий Белгорода. В Белгородском районе повреждены два частных дома и территория предприятия. Вечером область вновь подверглась обстрелу, российские ПВО сбили пять воздушных целей. В нескольких квартирах в Белгороде выбило окна, в частных домах повреждены фасады и хозпостройка. В Белгородском районе повреждения получили два частных дома и три автомобиля. Минобороны России заявило, что обе атаки были проведены с помощью реактивной системы залпового огня «Вампир».