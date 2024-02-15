Мединский заявил, что в «Википедии» 70 миллионов статей на русском языке, тогда как на портале «Знание.Вики» — только 22 тысячи. «Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все», — предложил он. Он также заявил, что только 1% статей «Википедии» являются «вражеской клеветой»: «Жесточайше модерируются, и туда вы слова правды не вставите никогда, но это [только] 1%. Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?».