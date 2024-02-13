На записи видно, как мужчина толкает ребенка на пол, после чего девочка начинает плакать. Сам он в это время произносит: «Видишь, как мать тебя не забрала? Вот, видишь, ты упала? Что такое? Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь». Так прокомментировала инцидент представитель МВД России Ирина Волк: «25-летняя местная жительница оставила свою дочь с сожителем. Мужчина допустил грубое отношение к ребенку, при этом произвел запись своих действий на видео». По данным «Вот Так», на мужчину составили протокол по статье о побоях, которая предусматривает от пяти тыс. рублей штрафа до 120 часов обязательных работ. При этом мать девочки, Анастасию Ярмикову, обвинили в неисполнении родительских обязанностей: ей грозит до 500 рублей штрафа. Как выяснило «Вот Так», Кулинич и Ярмикова зарегистрировали брак 9 февраля. О торжественной церемонии участника войны рассказывали местные СМИ. Молодоженам подарили красную лампадку со свечой внутри, огонь для которой взяли от очага, зажженного Владимиром Путиным на выставке «Сердце России». После публикации ролика сообщения удалили. Супруги отказались общаться с журналистами. При этом в распоряжении редакции «Вот Так» оказалось голосование сообщение, записанное Ярмиковой для знакомых. В нем она просит «не лезть, куда не надо». Фото на превью: «Вот Так».