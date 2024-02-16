Необходимость обеспечить правовое регулирование дипфейков обсуждали на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, утверждает издание. Использование дипфейков предполагает анонимность, поэтому основная проблема — это привлечение конкретного правонарушителя к ответственности, заявил изданию партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. В российском законодательстве уже есть понятия «обмана» и «злоупотребления доверием», поэтому за совершение правонарушения или преступления с помощью дипфейка можно привлечь к ответственности и сегодня, отмечают собеседники издания. За последнее время жертвами злоумышленников, использующих дипфейки, стали известные россияне, выступающие против войны. Фейковые украинские политики, лица которых оказались созданными с помощью технологии дипфейк, в частности, звонили писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову. В январе 2024 года ведущий Дождя Михаил Козырев рассказал о том, как сам стал жертвой дипфейка и вместе со специалистом разобрался, как с помощью пранкеров ФСБ дискредитирует неугодных властям.