Причиной для создания института стало то, что «Россия, заявив о суверенных правах и выбрав путь независимого развития, вступила в длительный период противоборства с коллективным Западом, возглавляемым США». Об этом Авакянц заявил в интервью, опубликованном на сайте ВШЭ. В институте, в частности, будут изучать влияние военных действий на жизнь общества и его настроения и «новую роль ядерного оружия как одного из инструментов сдерживания». Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2010 по 2023 год. Во время войны с Украиной ему подчинялась элитная 155-я гвардейская бригада морской пехоты, бойцы которой участвовали в убийствах мирных жителей в Киевской области, пишут «Важные истории».