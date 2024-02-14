Организаторы приняли такое решение после того, как одна из участниц фестиваля, украинский дирижер Оксана Лынив, выразила обеспокоенность по поводу выступления Курентзиса. «Я не могу нести ответственность за то, что почти 150 музыкантов, которые едут в Вену с войны в Украине, будут стоять в одном контексте с Курентзисом. Связи Курентзиса с Россией и его молчание об этой агрессивной войне против моей родины не позволяют мне в данный момент появляться в контексте с ним», — заявила Лынив. Курентзис с оркестром SWR должны были исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. В свою очередь Лынив должна была 2 июня дирижировать Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» украинца Евгения Станковича. В итоге организаторы под давлением решили оставить только выступление Лынив, пишет NYT. Художественный руководитель фестиваля Мило Рау назвал это решение «лучшим из худших». «Альтернативы не было», — добавил он. Теодор Курентзис — восьмикратный обладатель театральной премии «Золотая маска». С 2011 по 2019 год он возглавлял Пермский театр оперы и балета. Публичных заявлений по поводу вторжения России в Украину он не делал, отмечает NYT. При этом дирижер продолжает выступать в России со своим оркестром MusicAeterna, следует из сообщений на сайте коллектива. Фото на превью: Wikimedia Commons.