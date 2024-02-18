По словам одного из посетителей, силовики схватили его за волосы и заставили спеть тульский гимн. «Слава те господи, я знаю тульский гимн, потому что я тут вырос», — добавил пострадавший. По его словам, к другим посетителям также применяли силу — например, несколько человек отвели в подсобное помещение и там избили. Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент с избиением одного из участников Amore Party. На видео мужчина в гражданской одежде бьет лежащего на снегу человека руками и ногами и называет его «говном». Позднее пострадавшему говорят встать, а затем вновь наносят удар ему в голову.