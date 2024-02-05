Е1 не называет имени умершей, однако издание «7х7» по опубликованным городским порталом фотографиям обнаружило профиль женщины в VK. На страничке Надежды Макаровой в соцсетях говорится, что она умерла. По словам сестры, о гибели мужа Надежда узнала из сообщения командира Геннадия, которое тот отправил женщине в WhatsApp. «У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала Наталья. Наталья уточнила, что в военкомате гибель Геннадия не подтвердили. По ее словам, военком, который отправлял Геннадия на войну, позвонил ей и с возмущением спрашивал, «с чего они вообще решили, что Гена мертв». Официальных данных о смерти мужчины нет, заявили в военкомате. У Геннадия и Надежды остались трое детей, пишет Е1. Старшей дочери — 20 лет, а сыновьям — девять и пять. По словам Натальи, решать вопрос с детьми уже приходили из службы опеки. Женщина говорит, что не отдаст их в детдом.