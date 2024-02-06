Телеграм-канал утверждает, что распоряжение скрыть радужные цвета сотрудники магазинов получили после решения Верховного суда, признавшего «экстремистской» организацией «международное движение ЛГБТ». Единороги на продукции Unicorn Approve изображены в двух вариантах: с розовой гривой и радужной. По данным телеграм-канала, на полках магазинов еще можно найти тюбики, на которых грива единорогов не закрашена. Ранее суд в Саратове оштрафовал фотохудожницу по статье о «демонстрации экстремистской символики». Причиной стал пост в инстаграме с радужными флагами. В феврале также стало известно об аресте девушки за ношение радужных сережек.