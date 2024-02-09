«Черный список» станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на российские соцсети, считает член Общественной палаты Александр Малькевич. «В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к “контентмейкерам”, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность». Первую часть «черного списка» авторы намерены посвятить блогерам, которые работают на детскую аудиторию.