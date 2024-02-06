Спектакль был запланирован на 21 февраля, концертный зал предложил зрителям вернуть билеты. Рекомендации об отмене показа «с учетом общественного мнения» направил областной Минкульт, пишет РИА Новости. Ранее с аналогичной формулировкой показ спектакль отменили в Ярославле. По данным ярославского издания 76.ru, против выступили местные активисты, заявившие, что артисты спектакля живут за границей, «выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России». В 2023 году показ спектакля уже отменяли в Новосибирске, Петербурге и Екатеринбурге.