«Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — пишут организаторы. Очередная закрытая вечеринка в Москве должна была состояться 17 февраля, но ее отменили из-за давления властей. Организаторы кинки-вечеринок отметили, что берут паузу в своей деятельности, а вечеринки продолжают проводить в Грузии. В начале февраля силовики сорвали эротическую вечеринку в Екатеринбурге, она также проходила в закрытом формате.