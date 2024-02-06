Смерть Бакиева подтвердила его сестра Наргиз, которой позвонили сотрудники УФСИН и попросили «приехать и забрать тело». В последнем письме, которое опубликовали правозащитники в телеграм-канале «Заправка 38», Бакиев просил привлечь внимание к пыткам, которые к нему применяли. Заключенный попросил о помощи и написал, что не хочет умирать с формулировкой «сам». Об издевательствах над Тахиржоном Бакиевым стало известно в феврале 2021 года. Он получил серьезные травмы в результате пыток со стороны других заключенных, которые делали это по указанию сотрудников колонии. В начале 2023 года Бакиев рассказал, что ему перестали выдавать средства, которые необходимы для реабилитации. В феврале 2023 года трех сотрудников иркутской ИК-6, причастным к пыткам Бакиева, приговорили к пяти годам лишения свободы.