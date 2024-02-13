Действующий закон касается только зарубежных неправительственных организаций. Когда он был принят, «было ощущение, что “Запад”, хотя бы на уровне государств, играет по правилам», заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Ранее депутат заявил, что новый законопроект коснется организаций, которые занимаются «разработкой санкций, блокированием инвестиционных проектов, подготовкой агентов влияния, вмешательством в выборы в России, разжиганием национальной розни и многим другим». Адвокат и основатель правозащитной организации «Первый отдел» Иван Павлов заявил, что принятие законопроекта может привести к запрету ряда СМИ, работающих для аудитории в России. «Нежелательными» могут быть признаны, в частности, «Радио Свобода», ВВС и Deutsche Welle, считает адвокат. Поправки могут повлиять на возможности правозащитников сообщать о нарушениях прав человека и лоббировать принятие решений в таких организациях, как Совет Европы и Совет по правам человека ООН, считает юристка «ОВД-Инфо» Елена Липатова.