Учитывая, что всего в России работают один миллион 347 тысяч преподавателей, это означает, что в прошлом году уволились порядка 14% из них, отмечает издание. За последние семь лет число уволившихся учителей увеличилось на треть. Для сравнения, 2017 году из школ ушли 141,8 тыс. учителей. В 93% случаев педагогические работники увольнялись по собственному желанию. Чаще всего из школ уходят учителя начальных классов. За семь лет их число выросло почти на 70%. Также из статистики следует, что больше стали увольняться учителя русского языка, биологии, математики и физкультуры. В каждом третьем регионе количество уволившихся учителей выросло более чем вполовину. В лидерах по темпу увольнения — Астраханская область, Адыгея, Ленинградская область, Ингушетия и Карачаево-Черкессия.