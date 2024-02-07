Взрывы в том числе прозвучали в Киеве, там работали системы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. В результате атаки были повреждены две высоковольтные линии — часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии. Также на левом берегу повреждения получила магистраль теплоснабжения. Кроме того, пожар возник в многоквартирном доме в Голосеевском районе Киева, пишет Кличко. В Днепровском районе, где упали обломки, двое пострадавших. В Слободском районе Харькова во время атаки была повреждена нежилая инфраструктура, сообщает глава обладминистрации Олег Синегубов. В Николаеве мужчина умер, получив ранения при обстреле, пишет мэр Александр Сенкевич. Кроме того, в Николаевской области были повреждены порядка 20 жилых домов. Об атаках также сообщали власти Львовской и Днепропетровской областей.