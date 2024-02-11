По его словам, на 2024 год предусмотрены расходы в объеме 37 млрд долларов, из них 12 млрд должна составить помощь США. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в случае, если не удастся получить помощь США, в Киеве рассматривают план обращения в Международный валютный фонд за займом в размере около 16 млрд долларов. Это должно произойти в обмен на реструктуризацию внешнего долга, сокращение расходов и повышение налогов в стране. 7 февраля американский сенат отклонил законопроект о предоставлении военной помощи Украине и Израилю, который предусматривал также ужесточение контроля на границе с Мексикой. Проект предусматривает помощь Украине в размере 60 млрд долларов главным образом в виде поставок на военные нужды. В то же время республиканцы не стали блокировать альтернативный законопроект, позволяющий выделить помощь Украине без укрепления границы с Мексикой. Голосование по нему пройдет в ближайшую неделю.