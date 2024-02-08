В свою очередь, Надеждин призвал россиян «не опускать руки». «Я прошу вас не опускать руки. Случилось то, во что многие не могли поверить: граждане почувствовали возможность перемен в России. Это вы простояли долгие очереди, чтобы заявить на весь мир: «Россия будет великой и свободной страной». И я представил каждого из вас сегодня в зале Центризбиркома». Надеждин заявил, что не согласен с решением ЦИК «Согласно всем опросам, я на втором месте [по рейтингу] после Путина. Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за меня. А вы мне рассказываете про 11 умерших в подписях и неправильные паспорта. Я понимаю, что это проблема в законе, Мы, конечно, будем его оспаривать», — сказал он на заседании. Надеждин попросил перенести окончательное решение по его регистрации на 10 февраля. В этом ему отказали.