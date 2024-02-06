Например, сервис CDEK.Shopping предлагает купить модель с минимальным объемом памяти за 519 тысяч рублей, с максимальным — за 580 тысяч рублей. На Ozon самую простую модель можно купить за 577 тысяч рублей. На некоторых российских торговых площадках цена на Apple Vision Pro доходит до 900 тысяч рублей. Для сравнения, в официальном магазине Apple цена на гарнитуру начинается от 3500 долларов. Российские продавцы предупреждают, что для использования очков потребуется аккаунт Apple с регионом США, а само устройство поддерживает только английский язык. На сайте компании подчеркивается, что американский аккаунт потребуется для покупок в Apple Music и Apple TV, а также только в США клиентам доступна служба поддержки. Если пользователь потеряет пароль от очков, то восстановить его можно только в магазине или службе AppleCare, куда гарнитуру придется отправить по почте, пишет Bloomberg. Чтобы вернуть покупателю доступ к очкам, Apple придется полностью стереть их содержимое. Apple впервые показала Vision Pro в 2023 году. В компании называют гарнитуру «пространственным компьютером», который соединяет цифровой контент с реальным миром. Для взаимодействия с очками могут использоваться жесты, отслеживание движения глаз и распознавание речи.