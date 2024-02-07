После остановки прямых поставок в феврале 2022 года, Beretta стала импортировать стрелковое оружие через свою дочернюю компанию «Русский орел», утверждают авторы расследования. Производитель, который принадлежит Beretta, продает оружие посреднику из Турции, который передает его российскому импортеру. Продукцию Beretta, в частности, покупают правоохранительные органы и спортивные учреждения, которые готовят будущих стрелков, следует из данных госзакупок, которые изучили авторы расследования. В ряде случаев поставщиками выступают компании бизнесмена Михаила Хубутии, которого в расследовании называют «оружейным бароном». Оружие Beretta используют не только спортсмены, но и бойцы российской армии, утверждают расследователи: например, в постах «военкоров» неоднократно упоминаются винтовки финской компании, которая входит в холдинг Beretta. Beretta не скрывает своего присутствия в России и проводит рекламные кампании для увеличения продаж. С начала войны компания «Русский орел» провела не менее шести мероприятий для российских стрелков.