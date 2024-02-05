Согласно расследованию, 37-летний офицер ГРУ Иван Жигарев в 2017 году под прикрытием прошел обучение в Московской открытой школе прав человека (МОШПЧ) при Сахаровском центре. В МОШПЧ Жигарева (он учился под фамилией «Жихарев») назвали «самым активным волонтером», который имел доступ к регистрационным данным участников школы, а также часто присутствовал на различных встречах. «Жихарев» также участвовал в кампаниях поддержки правозащитников в заключении. В МОШПЧ дали «Жихареву» рекомендацию на участие в Форумах свободной России. На одном из форумов он зарегистрировался в рабочие группы «Список Путина», «Правозащита» и «Кадровый резерв», а также состоял в чате рабочей группы по санкциям. The Insider считает, что «Жихарев» перестал участвовать в правозащитных и оппозиционных событиях после того, как в 2022 году его раскрыли власти Франции. Его имя вошло в список имен нескольких офицеров ГРУ, посетивших секретную базу ГРУ в этой стране. Двое других фигурантов расследования The Insider — предполагаемые офицеры ГРУ Максим Родионов и Константин Медведев. Родионов работал под прикрытием как «режиссер-документалист» и член Гильдии неигрового кино, Медведев — как автор журнала «Морское страхование» и газеты «Трибуна». В расследовании The Insider перечисляет поездки предполагаемых офицеров ГРУ в европейские страны, но не уточняет возможные операции с их участием. Все трое, по данным расследователей, — офицеры секретного подразделения ГРУ №29155. Сотрудников этого подразделения подозревают в отравлении Скрипалей и болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, а также проведении диверсий в Европе.