Изначально женщине вменяли более легкую статью о повреждении имущества, однако позже следствие переквалифицировало дело на теракт. По версии обвинения, в августе 2023 года Курбанова с помощью бензина и моторного масла подожгла входную дверь военного комиссариата на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. Она сделала это по указанию «куратора» и за выполнение задания должна была получить 50 тыс. рублей, считает следствие. Женщину задержали на следующий день после поджога. По данным «Бумаги», Курбановой 66 лет, она работала в одном из местных магазинов сети «Пятерочка». Сама женщина объясняла свои действия тем, что в мае 2023 года ей позвонили «из банка» и заявили, что мошенники завладели ее персональными данными и планируют оформить на нее кредит. В качестве условия возврата денег ей назвали поджог здания, в котором якобы скрывались преступники. «Я признаю честно, что я совершила, но я не террористка! Я не хотела вредить и не хотела убивать кого-то, я хотела, чтобы мошенников посадили, чтобы больше люди не страдали», — говорила Курбанова. Фото на превью: объединенная пресс-служба петербургских судов.