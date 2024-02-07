По версии следствия, с 24 февраля по 10 марта 2022 года военнослужащие обстреляли ряд населенных пунктов «ДНР» «с целью разрушения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан». «В результате погиб 17-летний мирный житель, одна женщина получила контузию, а также были повреждены и уничтожены 42 дома и два гражданских транспортных средства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Суд признал военнослужащих виновными по статьям о применении запрещенных средств в вооруженном конфликте, убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества. Осужденные военные служили в 36-й бригаде морской пехоты и 17-й танковой бригаде ВСУ.