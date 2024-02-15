Заседание по делу Пискунова прошло в закрытом режиме. Его обвиняют по статье о «развратных действиях». Статью о создании «экстремистского сообщества», о которой говорилось ранее, Пискунову пока не вменяют. О задержании Пискунова на границе с Казахстаном стало известно 12 февраля. Перед этим у него дома прошел обыск. Накануне задержания Пискунов подал заявление о проведении акции «с целью выразить свое несогласие с ходом президентской избирательной кампании». После задержания в провластных медиа появились видео, на которых Пискунов, отвечая на вопросы неизвестного, признается в переписке с девушками, которым было «от 12 до 18» лет, а также рассказывает про свою помощь в составлении списков солдат, погибших в Украине. Коллеги и родные Пискунова считают, что оба видео были записаны под угрозой физического давления, пишет «Сибирь.Реалии». Пискунов ездил по кладбищам и фотографировал могилы солдат, после чего делился данными с командой волонтеров, подтвердил «Медузе» редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин. По его словам, Пискунов не взаимодействовал с «Медиазоной» напрямую, издание не платило ему денег и не давало заданий. За несколько дней до задержания Пискунову угрожали силовики, которые обещали ему «регулярные встречи», рассказал «7х7» председатель новокузнецкого отделения «Яблока» Денис Шакин. В 2021 году Минюст объявил Сергея Пискунова «иноагентом». В январе 2024 года Sota заметила, что Минюст в нарушение закона раскрыл домашние адреса четырех «иноагентов», в том числе Пискунова.