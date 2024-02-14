Накануне Кировский районный суд Петербурга признал ее виновной в нелегальном пересечении российской границы. Хассани назначили два года колонии поселения, но отбывать этот срок ей не придется — журналистке зачли время, проведенное под арестом. В Афганистане Хассани занималась правозащитой и журналистикой на ТВ. Кроме этого, у неё был свой ресторан, где она продвигала культуру чтения. В 2021 году она раскритиковала новый режим «Талибана» и уехала в Украину. После начала войны она должна была уехать в ЕС, но из-за обмана сопровождающих оказалась на территории России, где и попала в миграционный центр.