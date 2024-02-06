🔹Геркуланумские папирусы — собрание древних свитков, обнаруженных в XVIII веке на одной из вилл древнего города Геркуланума. Среди свитков есть работы многих античных авторов и философов, в том числе Эпикура, Цицилия и Хрисиппа. Все они были утеряны в 79 году н.э, когда произошло извержение Везувия, унесшее тысячи жизней и похоронившее под слоем пепла Помпеи, Геркуланум и другие древние города. 🔹Весной 2023 года стартовал конкурс Vesuvius Challenge по расшифровке папирусов. К тому моменту ученые во главе с профессором Брентом Силсом из Университета Кентукки (США) показали, что алгоритм машинного обучения может извлекать буквы и символы из рентгеновских снимков свитков. Исследователи описали свой алгоритм и предоставили участникам материал: тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух неразвернутых папирусов и трех фрагментов. 🔹В октябре 2023 года 21-летний Люк Фарритор сумел прочесть на папирусе первое слово — πορφύραc, что в переводе означает «фиолетовый». 🔹Затем Фарритор объединился с еще двумя студентами и вместе им удалось прочитать более 2000 букв. Этот текст принадлежал Филодему — эпикурейскому философу и жителю Геркуланума. Он рассуждает о смешении нескольких источников удовольствия — музыки и еды. «Общая тема текста — удовольствие, которое в правильном понимании считается высшим благом в эпикуреизме. <…> Приносят ли вещи, доступные в меньших количествах, больше удовольствия, чем те, которые доступны в изобилии? Наш автор считает, что нет», — рассказали исследователи.