Студента признали виновным по статьям о «склонении к террористической деятельности» и «приготовлении к подстрекательству к госизмене путем перехода на сторону противника». Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Васюренко задержали в марте 2023 года, ему было 18 лет. По версии следствия, Васюренко, будучи «сторонником независимости Карелии», якобы «пытался склонять» россиян к участию в войне на стороне ВСУ. Каким образом он это делал, неизвестно. Как отмечал проект «Первый отдел», это было первое известное дело за подстрекательство к такой форме госизмены. Правозащитники называют дело против Васюренко опасным прецедентом: любого противника войны силовики могут обвинить в «подстрекательстве к госизмене», найдя нужного свидетеля.