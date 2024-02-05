Сожительство может быть признано браком в случае, если мужчина и женщина жили вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет. Если у них родился совместный ребенок, то достаточно года совместного проживания. «Фактическая» супруга будет иметь право на наследство и льготы, говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов законопроекта, это поможет «защитить интересы членов “фактической” семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции, обеспечить членам семьи финансовую поддержку от государства».