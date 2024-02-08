Как отмечают журналисты, включенные в список кинокомпании могут претендовать на софинансирование своих проектов и прокат отечественных картин — «безвозмездно или на условиях полного возврата денег». У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги безвозмездно в сравнении с теми, кто в реестр не входит. Sostav пишет, что реестр «лидеров отечественного производства» сократился впервые с 2020 года. Помимо «Марс Медиа», в этот раз в него не вошла еще одна кинокомпания — «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. «Марс Медиа» выпустила или производит 40 картин, сказано на ее сайте. В январе 2024 года в прокат вышел ее фильм «Мастер и Маргарита», который заработал в прокате один млрд рублей. Ранее Z-блогеры и пропагандистские медиа в России требовали запретить фильм из-за антивоенной позиции режиссера Михаила Локшина. Он живет в США.