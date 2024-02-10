Как сообщил Шкребец, дело было приостановлено еще 20 декабря 2023 года, однако уведомление по «Почте России» он получил лишь в начале февраля. В документе говорится, что дело прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 208 УПК РФ, согласно которому предварительное следствие приостанавливается в случае, если «подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам». Шкребец уточнил, что не собирается обжаловать решение, так как «совершенно понятны причины его принятия». Он считает, что подозреваемых невозможно привлечь к ответственности, так как они находятся не в России. При этом он считает, что, помимо непосредственных виновных в гибели крейсера, есть еще и те, чьи действия сделали возможным затопление флагмана Черноморского флота. Шкребец сообщил, что он планирует сделать официальный запрос для ознакомления с итогами предварительного следствия. Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Минобороны причиной произошедшего называло пожар, вызванный детонацией боезапаса. Украинская сторона утверждала, что по кораблю был нанесен удар ракетами «Нептун». Российское Минобороны первоначально сообщало об одном погибшем моряке и 27 пропавших без вести. Позже суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков. Однако «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» сумели установить имена 22 погибших военных.