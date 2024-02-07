По информации правозащитников, речь, вероятно, идет о так называемом «убийстве чести». СК SOS подозревает в произошедшем родственников девушки. 6 февраля правозащитники подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку сообщений о гибели Сулеймановой. Полицейские задержали Седу Сулейманову 24 августа. Изначально, как писал СК SOS, они сообщили, что она подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. Сама девушка все обвинения отрицает. 25 августа СК SOS сообщил, что Сулейманову передали ее родственникам в Чечне. 30 августа 2023 года чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал фото Сулеймановой. По словам Солтаева, он встретился с Сулеймановой в Чечне и после разговора с ней самой и родственниками девушки «убедился, что ей ничего не угрожает». При этом на опубликованной омбудсменом снимке был виден след на шее девушки, похожий на синяк. Впервые Седа Сулейманова обратилась за помощью в СК SOS в октябре 2022 года. Она рассказывала правозащитникам, что из-за «недостаточной религиозности» девушке в Грозном может грозить «убийство чести» со стороны членов ее семьи. В феврале 2023 года ее уже пытались похитить родственники, но она смогла сбежать, писал СК SOS.