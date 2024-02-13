В биометрическую технологию «Визирь», которая уже используется в городских камерах, планируется добавить функции распознавания походки, нетипичных действий и нестандартного поведения, пишет издание. «Визирь» также может получить функции «сопровождения объектов», распознавания «акустических событий» и «предиктивной аналитики». В дорожной карте проекта, в частности, говорится, что функцию «предиктивной аналитики» хотят использовать для «предсказания поведения потенциально опасного для жизни и здоровья человека». Новые функции направлены на предупреждение и раскрытие преступлений, розыск людей, а также сбор данных о событиях, которые угрожают «государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России, говорится в документах. Система видеонаблюдения, созданная в рамках программы «Безопасный город», используется, помимо прочего, для поиска призывников, подчеркивает Forbes. В Москве, в частности, работает более 225 тысяч городских камер, с 2017 года они обладают функцией распознавания лиц.