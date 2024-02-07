Основной целью расследования, как сообщается в пресс-релизе ведомства, было выяснить, причастны ли к преступлению граждане Швеции или государство. Прокуратура сделала вывод, что доказательств этому нет — «шведская юрисдикция в данном случае отсутствует». При этом предварительное расследование взрывов продолжается в Германии. Другой информации, как сообщила шведская прокуратура, ведомство предоставить не может из-за секретности. В конце сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2». Позже спецслужбы Швеции заявили, что обнаружили следы взрывчатки на месте происшествия и в качестве одной из версий произошедшего назвали диверсию. В ноябре 2023 года The Washington Post назвала координатором атаки на объект украинского военного Романа Червинского. По данным газеты, под его руководством команда из шести человек под вымышленными именами арендовали парусник и использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на ветках газопроводов. WP подчеркнула, что об операции знало высшее украинское руководство, перед которым отчитывался Червинский. Сам военный отрицает свою причастность к подрывам.