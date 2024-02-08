В инструкции школьникам рекомендуют представиться, рассказать о своих увлечениях и «поблагодарить солдата за его мужественный труд». Кроме того, в инструкции содержатся примеры писем. В одном из них условный школьник благодарит солдата за то, что он «очищает нашу землю от врага». В другом он сокрушается, что слишком юн, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Школьников пытаются вовлечь в поддержку войны с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Смотрите репортаж Нигины Бероевой о том, как это происходит