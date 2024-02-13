За законопроект проголосовали 70 сенаторов, против — 29. Теперь проект должна рассмотреть палата представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон уже раскритиковал документ из-за того, что в него не включили бюджет на усиление границы с Мексикой. «Поскольку Сенат не получил ни одного изменения касательно вопроса укрепления южной границы, палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле по этим важным вопросам», — сказал Джонсон. Предыдущая версии законопроекта, согласованная сенаторами, предусматривала 20 млрд долларов на безопасность границы. Однако тогда Майк Джонсон назвал проект «мертворожденным». В итоге 7 февраля республиканцы в палате представителей его заблокировали. Республиканцы настаивают на том, что помощь Украине должна быть увязана с масштабными реформами в сфере иммиграции и пересмотра политики выдачи убежища в США. В декабре 2023 года они своим голосованием в Сенате уже блокировали законопроект. Белый дом ранее неоднократно заявлял, что без одобрения этого финансирования денег на поддержку Украины у США не будет. Байден называл такой расклад «подарком» для Владимира Путина.