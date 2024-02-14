Об уничтожении большого десантного корабля в частности сообщают собеседники «Украинской правды» и «Суспiльне» в военных ведомствах. По данным изданий, БДК подбили дроны главного управления разведки утром 14 февраля, в результате чего «Цезарь Куников» был затоплен. Информацию об ударе по кораблю подтвердил российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь». По его данным, корабль был поражен в районе поселка Кацивели на южном побережье аннексированного Крыма. Российский телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает, что достоверных данных о судьбе корабля нет. Другой провоенный российский канал «Два майора» утверждает, что «весь экипаж жив». Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал несколько видео, на которых, как утверждается, виден горящий в море корабль. На других кадрах в воде заметно задымление. Подписчики канала сообщают, что в этом районе сейчас летают два российских вертолета. Минобороны России об атаке на корабль не сообщало. «Цезарь Куников» — большой десантный корабль ВМФ России, который базируется в Севастополе. В 2008 году БДК участвовал в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. Корабль был назван в честь Героя Советского Союза, командира десантного отряда Цезаря Куникова, погибшего 14 февраля 1943 года. UPD: в ВСУ подтвердили сообщения украинских СМИ об уничтожении корабля «Цезарь Куников». «В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки», — заявили в Генштабе ВСУ. Кроме того, украинская разведка показала видео атаки морских дронов на БДК «Цезарь Куников»