Больше всего приглашений на работу россияне получили в Казахстане (142,7 тыс., рост на 28% за год), Беларуси (106,3 тыс., рост на 21%) и Грузии (84,1 тыс., рост на 16%). Также резкий рост приглашений зафиксирован из Туркменистана (301 за год, рост в 14 раз), Аргентины (744, рост в семь раз), США (18,9 тыс., рост в пять раз), Великобритании (1,2 тыс., рост в пять раз), Греции (206, рост в четыре раза) и Румынии (110, рост в четыре раза). Самыми востребованными профессиями за границей стали менеджеры по продажам (13%), программисты (11%), операторы call-центров, дизайнеры/художники и IT-тестировщики (по 5%).