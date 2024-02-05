Как отмечает издание, Генпрокуратура в том числе имеет право внесудебной блокировки ресурсов, обвиняемых в «военных фейках», «дискредитации» армии, призывах к беспорядкам, а также признанных «нежелательными» организациями в России. Гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин отмечает, что поправки «негативно повлияют на прозрачность принятия решений». Если сейчас можно сразу понять, почему заблокировали сайт, после принятия поправок это будет невозможно — «придется обращаться в Роскомнадзор, и ответ будет зависеть от него». Независимый IT-эксперт Филипп Кулин предположил в разговоре с «Коммерсантом», что изменения отразятся на «общественном мониторинге за блокировками».