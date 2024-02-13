ри условии сохранения за Россией оккупированных территорий. По данным источников, сигналы Путина были переданы в Вашингтон, где встретились высшие официальные лица США, среди которых советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Билл Бернс и госсекретарь США Энтони Блинкен. Один из источников сказал Reuters, что в итоге «переговоры с американцами ни к чему не привели». Другой пояснил, что США — так же через посредников — передали Москве, что не будут обсуждать этот вопрос без участия Киева. Третий собеседник добавил, что США не хотели оказывать давление на Украину. По мнению одного из собеседников агентства, США, вероятно, не поверили российскому президенту: «Американцы не верили, что Путин был искренен, предлагая прекращения огня, но он был и есть — он готов обсуждать этот вопрос. При этом в равной степени Путин готов сражаться столько, сколько потребуется — и Россия может бороться столько времени, сколько потребуется», — сказал российский источник.