По данным Российской книжной палаты, по итогам 2023 года Стивен Кинг также потерял лидерство в рейтинге самых издаваемых авторов и опустился на седьмое место с общим тиражом в 400,9 тыс. экземпляров. В лидеры же вышли автор романов Анна Джейн (874,3 тыс. экземпляров), Федор Достоевский (858 тыс. экземпляров) и Агата Кристи (628 тыс. экземпляров). В марте 2022 года писатель заявил, что не планирует заключать новые контракты с российскими издательствами. Однако представители «Эксмо-АСТ» сообщили «Коммерсанту», что пираты начали нелегально продавать в России через маркетплейсы новый роман Кинга «Сказка», книгу также выкладывают в открытый доступ на интернет-ресурсах. Выпустило роман издательство «Трофейная книга», расположенное в Луганске.