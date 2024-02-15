Сообщениям прессы предшествовало заявление председателя комитета палаты представителей США по разведке Майка Тернера, уведомившего Конгресс о появлении новой «серьезной угрозы национальной безопасности». Он призвал рассекретить эту информацию, чтобы Вашингтон смог открыто обсуждать ее с союзниками. Как выяснили СМИ, речь идет о возможной подготовке России к созданию «ядерного оружия космического базирования». Предполагается, что такое оружие может использоваться для уничтожения американских спутников и таким образом «ослепить» американскую разведку. Один из источников CNN уточняет, что угрозы для нападения на людей на поверхности Земли нет. NYT отмечает, что пока Москва не близка к реализации своих возможных планов. Собеседники CNN говорят, что система находится на стадии разработки и еще не выведена на орбиту. Источник The Wall Street Journal называет проблему серьезной, но считает, что она не относится к числу «неотложных» и «не должна вызывать беспокойство у американской общественности». Размещение в космосе ядерного оружия запрещено Договором о космосе 1967 года, в котором состоит Россия. Появившиеся разведданные «подняли серьезные вопросы о том, готова ли Москва выйти из соглашения». Если это произойдет, в мире может начаться «новая гонка вооружений, невиданная со времен холодной войны», пишет NYT. Кроме того, это спровоцирует процесс милитаризации космоса. Западные СМИ пишут о дискуссии во власти США вокруг озвученной информации и отмечают, что Тернер — один из республиканцев, выступающих за поддержку Украины. Некоторые источники NYT считают, что он пытается оказать давление на палату представителей, которая в ближайшее время должна рассмотреть законопроект о дополнительном финансировании Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все это «очередная уловка США». «Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим».