По данным OpenAI, Sora способна генерировать видео продолжительностью до минуты. Нейросеть создает высоко детализированные ролики с множеством персонажей, разными ракурсами «съемки» и разным типом движения. В компании подчеркнули, что ИИ учитывает не только текст промпта, но и то, как объекты взаимодействуют друг с другом в реальном мире. Сейчас компания сосредоточена на том, чтобы добиться безопасности продукта. Кроме того, у Sora все еще есть проблемы с восприятием пространства (она путает лево и право) и причины и следствия: так, Sora генерирует видео, где человек откусывает печенье, но само печенье остается нетронутым. В настоящий момент Sora находится на стадии закрытого тестирования. Сроки открытого бета-теста не уточняются.